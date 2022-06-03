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Tokat'ta düğün konvoyunda kaza! Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta düğün konvoyunda kaza! Çok sayıda yaralı var

TOKAT'ta düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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TOKAT-Sivas karayolu Yatmış mevkiinde düğün konvoyunda bulunan E.Ç. idaresindeki 60 HJ 340 plakalı otomobil karşı yönden gelen S.Ç. idaresindeki 05 DR 448 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobil yol çalışmalarının olduğu karşı yöne uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Tokat Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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