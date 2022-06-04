Yunan Büyükelçi Lazaris, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yunanistan’ın Büyükelçisi Lazaris Christodoulos, Atina'daki Türk Büyükelçiliği yakınında düzenlenen terör örgütü PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği yakınlarında gösteri düzenledi.

Yunan Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Bunun üzerine Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris Christodoulos, Atina'daki Türk Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"Yunanistan, teröristler için güvenli liman haline geldi"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakanlığa çağrılan Lazaris'e Türkiye'nin konuya ilişkin görüşleri ve tepkileri iletildi.

Lazaris'e adı geçen terör örgütlerinin Yunanistan'da propaganda, finansman ve eleman temini faaliyetlerini rahatlıkla yürüttüğü ve terörle iltisaklı çevreler için Yunanistan'ın güvenli liman kimliğinin arttığı aktarıldı.

Lavrion kampı Lazaris'e hatırlatıldı

Ayrıca Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden teröristlerin her türlü lojistik ve eğitim imkanlarından yararlandıkları Lavrion kampı örneği Lazaris'e gösterildi.

Lavrion kampının Irak ve Suriye'deki PKK kamplarıyla kıyaslanabilir ölçüde bir terör yuvası haline geldiği görüşü de aktarılan Lazaris'e, bu kamptan başlayıp Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında aleni PKK gösterisi haline gelen eylem dolayısıyla Türkiye'nin tepkisi ve konuya ilişkin görüşleri iletildi.

"Yunanistan, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Görüşmede Yunanistan’daki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik kaygılar da dile getirildi, terörle mücadelede etkili iş birliği beklentisi tekraren ifade edildi.

Ayrıca Yunanistan’ın terörle mücadelede komşuluk ilişkilerinden ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin gerekliliği de vurgulandı.