Balıkesir'de peş peşe depremlerle sarsıldı! 129 dakikada 30 deprem oldu! Bursa ve İstanbul da sallandı

BALIKESİR gece yarısı ikinci kez ama bu sefer çok daha şiddetli sallardı. İlk deprem saat 01:13 sularında 4.3 şiddetinde meydana gelmişti. İkinci deprem ise çok daha şiddetli ve uzun süreli oldu. İkinci depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı. Deprem İstanbul ve Bursa'da da hissedildi.

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Balıkesir şiddetli depremlerle sarsılıyor. Balıkesir'in Karesi ilçesi merkezli ilk depremin şiddetinin 4.3 olduğu açıklanırken, saat 02:00 sularında meydana gelen ikinci deprem çok daha şiddetli ve uzun süreli oldu. Depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı. Balıkesir halkı sokaklara döküldü. Deprem, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi...

Kandilli Rasathanesi ilk depremin şiddetini 4.3 ve merkez Karesi ilçesi Çaypınar mevkisi olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 02:0 sularında meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.9 olarak duyuruldu.

120 Dakikada 30 artçı deprem oldu

Peş peşe iki şiddetli deprem vatandaşları huzursuz ederken, ilk depremin olduğu 01.13 itibari ile 120 dakika içinde 30 artçı sarsıntı meydana geldi. 1.3 ile 3.5 şiddeti arasında değişen sarsıntılar AFAD tarafından kayıtlara alındı. İşte Balıkesir'de meydana gelen depremlerle ilgili Kandilli'nin açıklamaları...

Belediye Başkanı Yılmaz: Çok şükür olumsuz bir haber yok

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı "Merkez üssü Balıkesir Karesi olan ve çevre illerde de hissedilen iki deprem yaşadık. Çok şükür ki şu an olumsuz bir haber yok. Tüm ekiplerimiz ile teyakkuz halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim muhafaza etsin' dedi.

Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı

AFAD ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi teyakkuza geçti. Deprem üssü ve o bölgeye yakın olan ibirler, Davutlar, Yaylabayır, Çanacık, Halkapınar, Karacaören, Kamçılı ve Şamlı mahallelerinde incelemelerde bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.