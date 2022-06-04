Mehmet Öz, Pensilvanya'da Senatör adaylığı seçimini kazandı! Kasım'da seçim var

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den senatör adaylığına soyunan Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya'dan senatör adaylığı yarışını kazandı... Öz'ün Kasım ayında Senatörlük seçimini kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor...Abone ol
Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Parti’den senato adaylığını kazandı. Rakibi David McCormick çekildi. Dr. Öz, Kasım ayında Demokrat rakibi John Fetterman’a karşı yarışacak.
ABD’de Kasım ayında yapılacak senato seçimleri öncesinde geçtiğimiz hafta ön seçimler gerçekleştirildi. Pennsylvania eyaleti adına senatör olmak için geçen yılın sonunda siyasete atılan doktor Mehmet Öz seçim yarışında rakibi fon yöneticisi David McCormick’i yalnızca 900 oyla geçince, oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.
Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Parti’den senato adaylığını kazandı. Rakibi David McCormick çekildi. Dr. Öz, Kasım ayında Demokrat rakibi John Fetterman’a karşı yarışacak.
Dr. Öz'ün Senatör olma ihtimali çok yüksek görülürken, seçimler 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.