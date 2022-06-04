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İBB müjdeyi verdi! LGS'ye gireceklere, velilerine ve öğretmenlere hata sonu ulaşım bedava

İBB müjdeyi verdi! LGS'ye gireceklere, velilerine ve öğretmenlere hata sonu ulaşım bedava

Müjdeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi verdi; İstanbul'da hafta sonu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrencilerin, velilerinin ve öğretim görevlilerinin, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacağı duyuruldu.

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İstanbullulara müjdeyi İBB verdi. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlara girecek öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Sınavın iki saat öncesinden başlayacak ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin iki saat sonrasına kadar devam edecek.

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