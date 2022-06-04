AK Parti Kızılcahamam'da kampa girdi! 'İsraf' alarmı verildi! Açık büfe kahvaltı görüntüsü yasaklandı

AK Parti Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kampa girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kamp öncesi AK Parti yönetimi, kampa katılacak isimleri kamp boyunca kılık kıyafet, yeme-içme görüntülerine dikkat etmeleri için uyardı.

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Hürriyet yazarı Nuray Babacan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampı öncesi genel merkez yönetiminin, AK Partili siyasetçileri kamp boyunca kılık kıyafet, yeme içme görüntüsü konusunda dikkatli olmaları için uyardığını yazdı. AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın bugün Kızılcahamam’da başladığını hatırlatan Babacan şunları yazdı:

Kılık-kıyafet, yeme içme görüntülerine dikkat...

- Kampa milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları, partinin MKYK üyeleri dahil kalabalık bir kadro davet edildi. Dikkatimizi çeken, kamp öncesi genel başkan yardımcılarının uyarıları oldu. Genel merkez yönetimi, AK Partili siyasetçilerin kamp boyunca kılık kıyafet, yeme-içme görüntüleri konusunda dikkatli olmalarını istedi.

İsraf anlımına gelebilecek görüntülerden kaçının...

- İsraf anlamına gelebilecek görüntülerden kaçınılması istenirken, özellikle açık büfe kahvaltı görüntülerine izin verilmeyeceği, genel merkezin buna yönelik önlemler aldığı öğrenildi. Yani daha önce verilen görüntülerin toplumda yarattığı hassasiyet bilindiği için önlem alınmaya çalışılıyor.

Meclis çalışmaları, ekonomik sorunlar, tarım-enerji...

Babacan, "‘Meclis çalışmaları, ekonomik sorunlar ve tarım-enerji sektörü’ üç oturumla masaya yatırılacak. Bu konular ve sorunlar, vatandaşın gerçek ruh halini görmek açısından önemli olacak" dedi.