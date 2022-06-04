Nagehan Alçı'dan Merkez Bankası ve Kavcıoğlu hakkında bomba iddia: Zorluk çıkardığını işitiyorum

Nagehan Alçı, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile ilgili bir iddia dile getirdi. Alçı, Kavcıoğlu'nun çifte standartlı davranarak hak etmeyen firmalara kredi verirken bazılarına zorluk çıkardığını söyledi.

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Haber Türk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin 7 aydır uyguladığı 'ekonomi modeli'nin ihracat odaklı olduğuna dikkat çekerek, "Acaba ihracat yapanlar için önemli bir kaynak olan Eximbank kredileri bütün şirketlere adil bir yaklaşımla veriliyor mu? Fakat acaba ihracat yapanlar için önemli bir kaynak olan Eximbank kredileri bütün şirketlere adil bir yaklaşımla veriliyor mu? Son günlerde Kavcıoğlu'nun çifte standartlı davrandığı, hak etmeyen firmalara Eximbank kredilerini verirken başka bazı firmalara bu kredilerde zorluk çıkardığını işitiyorum." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na sorular soran Alçı, "Şayet böyle bir şey varsa bu, her şeyden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedeflediği ihracat hacmini büyütme stratejisine büyük bir tezat. Kabul edilemez bir durum" dedi.

Alçı, şunları kaydetti:

"Bir süre önce bir mevzuat değişikliğine gidildi. Net ihracatçı olmayan yani ithalatı ihracatından fazla olan şirketlerin Eximbank ihracat kredileri kesildi. Bu mevcut politika ile uyumlu bir karar. İhracatı öncelemek isteyen bir ekonomi yönetimi ithalatı daha fazla olan şirketlere verdiği desteği ihracat öncelikliler lehine kısıyor. Kaynak kullanımı açısından mantıklı. Ancak bununla birlikte bir kuruş ithalat yapmayan, büyük meblağlarla ihracat yapan şirketlerin de kredileri kesilirse burada büyük bir tezat olmaz mı? İktisat-dışı gerekçelerle krediler durdurulursa bu tavır ülke ekonomisinin baltalanması anlamına gelmez mi? Maalesef böyle örnekler var."