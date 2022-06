Suriye operasyonu için hazırlıklar tamam! Üst düzey Türk yetkili "İranlılar daha çok rahatsız olacak" dedi

TÜRKİYE'nin Suriye’deki terör varlıklarına yönelik yapmaya hazırlandığı askeri operasyonun detayları ortaya çıktı. İsmini açıklamayan üst düzey bir yetkili, İngiltere merkezli haber kuruluşu Middle East Eye'a konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk yetkili, "İranlılar daha çok rahatsız olacak" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dönemde Suriye’ye askeri bir operasyon sinyali vermesi uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu. İngiltere merkezli medya kuruluşu Middle East Eye’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suriye'ye yapılacak operasyonun detaylarını paylaştı. İran'la ilgili sözleri dikkat çekti.

Askeri operasyonun planlarını açıkladı

İsmini açıklamayan Türk yetkili, Orta Doğu üzerine haberler yapan medya kuruluşuna Türkiye’nin askeri operasyonunun planlarını açıkladı. Yetkili, Türkiye’nin operasyonun Rusya’nın Ukrayna’daki savaş dolayısıyla bölgeden askerlerini çekmesiyle eşzamanlı olduğuna dikkat çekerken, Ankara’nın terör örgütü PKK ile Irak’ın kuzeyindeki mücadelesinin bir sonucu olduğunu da açıkladı.

Operasyonu tetikleyen Rusya'nın çekilmesi mi?

Yetkili, “Rusya’nın sadece Ukrayna yüzünden askerlerini çekmesinin bir ilgisi yok. PKK’nın Irak’tan Suriye’ye yeni güç ve silah-mühimmat göndermesi böyle bir tepkiyi tetikledi. Bu iki operasyon da eşzamanlı olarak devam etmeli. Ankara’nın kendi endişeleri ve PKK’nın Suriye’deki varlığına dair istihbaratlar var” dedi.

Türk askeri üslerine en az 100 saldırı yapıldı

2016’da Fırat Kalkanı, 2018’de Zeytin Dalı ve 2019’da Barış Pınarı operasyonlarını gerçekleştiren Türkiye’nin bu operasyonda Tel Rıfat ve Menbiç’e yönelik operasyon gerçekleştireceğini Erdoğan açıklamıştı. Türk yetkili de, “YPG, füzelerle muhaliflere ve Türk askeri üslerine en az 100 saldırı gerçekleştirdi. Suriye Demokratik Güçleri’nin Rusya yardımıyla 2016’da ele geçirdiği Menagh Hava Üssü de teröristleri avantajlı konuma getiriyor” ifadesini kullandı.

Bölgenin su kaynaklarının yüzde 60'ı orada

Türk yetkili hazırlıkların tamamlandığını iddia etti. İsmini açıklamayan yetkili Tel Rıfat’ın önemini de vurguladı. Yetkili, “Tel Rıfat, bölgedeki temiz suyun yüzde 60’ını barındırıyor. Sadece bu bile onu önemli bir stratejik hedef yapıyor. Mültecilerin geri dönmesi ve su kaynaklarının yönetimi çok önemli. Bu tarımı canlandıracak ve geri dönüşleri artıracaktır” dedi.

Halep yakınlarındaki üstlerini İranlılara terk ettiler

Türk yetkili, “Suriye hükümetinin, Türkiye’nin operasyonunu geri püskürtmeye çalışacağını sanmıyorum. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu şu an hazırlıklarını tamamladı ve her an operasyona başlanabilir. Rusya Tel Rıfat’taki ordularına yeni silah ve destek sağlamanın zor olacağını düşünüyor ve şu an Halep yakınlarındaki üstlerini İranlılara terk ettiler” ifadesini kullandı.

İranlılar daha çok rahatsız olacak

Öte yandan Middle East Eye’a konuşan bir diğer Türk yetkili de, Türkiye’nin operasyonunun Ruslardan çok İranlıları rahatsız edeceğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynak, “İran Devrim Muhafızları, Suriye hükümetine yardım ediyor. İranlılar Suriyeli muhalif güçlerin Halep yakınında olmasını istemiyor” ifadesini kullandı.

Türk yetkili, Tel Rıfat ve Münbiç için hazırlıkların tamamlandığına da dikkat çekerken operasyonun her an başlayabileceğini vurguladı.