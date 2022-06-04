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Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçaklayıp kaçtı

Sağlık ekibine yardım eden polisi bıçaklayıp kaçtı

Erzurum'da, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen Yakup D. (26), kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ekibine yardım eden polis memuru Volkan Yavuz’u (35) bıçakladı.

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Erzurum'da gerçekleşen olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Hasani Basri Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Yakup D.'yi hastaneye götürmeleri için ailesinin çağırdığı sağlık ekibi, polisten yardım istedi.

Sağlık ekibine yardıma giden polis ekibine bıçakla saldıran Yakup D., bir memuru bıçakladı. Boyun ve baş kısmından aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı öğrenilen polis memuru Volkan Yavuz (35), Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polis memuru Yavuz’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

2 polis memuru hafif yaralandı

Öte yandan, olay yerine takviye için giden Yunus ekibi de kaza geçirdi. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Saldırıdan sonra Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ekibi, saldırganın gitmesi muhtemel yerlerde arama yaptı. 11 adet suç kaydı tespit edilen ve psikolojik rahatsızlığı olan Yakup D.'yi bulunması için vatandaşlar da ihbarlarıyla yardımcı olmaya çalıştı. Polisler, Yakup D.'yi bulabilmek için cadde, sokak ve metruk binaları didik didik aradı. Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından polis ekipleri, Yakup D.'yi Mahallebaşı semtinde yakalayarak gözaltına aldı.

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