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Enflasyon asgari ücretin 1117 lirasını buhar etti

Enflasyon asgari ücretin 1117 lirasını buhar etti

Enflasyonun 2022 yılında her ay katlanarak giden artışıyla alım gücü erimeye devam ediyor. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi. 

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Zamların ardı arkasının kesilmediği, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yüzde 6'ya yakın hesapladığı mayıs ayında resmi tüketici enflasyonunun yüzde 2.98 açıklanması dar gelirlide hayal kırıklığına yol açtı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesabıyla bile emekli ve çalışanların maaşı 5 ayda yüzde 35.64 oranında eridi. En düşük memur maaşının alım gücü asgari ücretin altına düştü. Asgari ücretlinin alım gücü 3 bin 136 liraya geriledi.  Yılbaşında 5 bin 972 liraya yükseltilen en düşük dereceli memurun alım gücü mayıs sonu itibarıyla TÜİK enflasyonuyla 4 bin 403 liraya düştü, net asgari ücretin altına düşen memur bin 569 lira kaybetti. Maaşı 6 bin 660 lira olan öğretmenin alım gücü 5 ayda 4 bin 910 liraya, 7 bin 460 lira maaş alan hemşirenin alım gücü 5 bin 500 liraya geriledi.

Emekli aylığı 1843 liraya düştü
En düşük memur emeklisinin alım gücü 1.081 lira eriyerek 3 bin 35 lira oldu. Yılın başında 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emekli aylığının alım gücü ise 1.843 liraya geriledi.Yıl başında net 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin mayıs sonu itibarıyla alım gücü yüzde 35.64 eriyerek 3 bin 136 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 1.117 liraya ulaştı.

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