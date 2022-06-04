Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Balıkesir depremi sonrası ürküten uyarı

BALIKESİR'de peş peşe meydana gelen depremler sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. Görür "Bölgenin deprem potansiyeli yüksek" diyerek uyarı yaptı.

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Balıkesir'in Karesi ilçesi merkezli ilk depremin şiddetinin 4.3 olduğu açıklanırken, saat 02:00 sularında meydana gelen ikinci deprem çok daha şiddetli ve uzun süreli oldu. Depremin şiddeti 4.9 olarak açıklandı. Ardından onlarca artçı meydana geldi.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Arkadaşlar, Balıkesir ve çevresinde peş peşe 4,9’a varan depremler oldu. Bunlar muhtemelen Balıkesir-Kepsüt Fay zonunda. Doğrultu atımlı ve sağ yönlü fay. Bu yörede 1850-1890 arasında çok deprem var. Bölgenin deprem potansiyeli yüksek. Sevgiyle" dedi.