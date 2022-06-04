Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? HDP'den cevap geldi

HDP'li Ahmet Türk'ün "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" sözleri, partinin Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'e soruldu. Temel 'Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu, bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz da belki görüldü.' dedi.

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2023 Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın adayının karşısına Millet İttifakı'nın kimi çıkaracağı kafalarda soru işareti olarak kalmaya devam ederken kamuoyunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor.

Ahmet Türk: Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum

HDP'li seçmenin ülkücü geçmişi olan Yavaş'a oy verip vermeyeceği merak edilirken, geçtiğimiz ay Independent Türkçe'ye konuşan HDP'li Ahmet Türk, "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" diye konuşmuştu.

Tayip Temel: Ahmet Türk'ün görüşü parti görüşümüzü ifade ediyor

Ahmet Türk'ün açıklamaları BBC'den Ayşe Sayın'a konuşan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'e soruldu.

Van'da Mansur Yavaş'ın Demirtaş'la ilgili "İnşallah" sözünü sonradan düzeltmesini eleştiren Temel, "Bizim görüşümüz nettir ona dair. Ahmet Türk aslında bu konuda çok sade konuşmuştu, bizim parti görüşünü de ifade ediyor o. Bu son tutumuyla, ne kadar haklı olduğumuz da belki görüldü. Ama diğer iki aktör, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." dedi.

"Yavaş'a partimizin tutumu çok belli"

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş arasından hangisini tercih edeceklerine dair soruya ise Tayip Temel, "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız gerçekten bir tartışma yürütmedi. Ama Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir." ifadelerini kullandı.