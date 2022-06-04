Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 34 zanlıdan 17'si tutuklandı

Kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden gruba yönelik "Miras" adı verilen operasyonda yakalanan 34 zanlıdan 17'si tutuklandı.

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Konya merkezli tarihi eser kaçakçılarına yönelik Miras Operasyonu'nda yakalanan 34 zanlıdan 17'si tutuklandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 120 şüpheliden 2'si daha Seydişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Böylece emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sayısı 34'e yükseldi.

34 zanlıdan 17'si tutuklandı

Zanlılardan 3'ü savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Geriye kalan 31 zanlıdan 17'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bizans Dönemi'ne ait bir sikkeyi yurt dışına kaçırarak İsviçre'nin Zürih kentindeki bir müzayede evinde satışa çıkardıktan sonra yakalanan H.S'nin telefonundan elde edilen bilgi çerçevesinde, Türkiye çapında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı anlaşılan şüphelilerin belirlendiği öğrenildi.

1750 tarihi eser Avusturya'ya kaçırıldı

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, KOM Daire Başkanlığı tarafından, avukat olduğu öğrenilen N.A'nın, Bulgar ve Türk vatandaşlığı bulunan N.M'yi kurye olarak kullanarak 1750 tarihi eserin Avusturya'ya kaçırıldığını tespit edildi.

İki ülke arasındaki müşterek çalışma neticesinde bu tarihi eserlerin Avusturya gümrük birimi tarafından ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerden R.A'nın son 5 yılda elde ettiği gelirin yaklaşık 15 milyon lira olduğu ortaya çıktı. H.S'nin ise yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiğinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında yer aldığı belirtildi.

3 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konuldu

Ayrıca, 20 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiği belirlenen 3 şüphelinin mal varlıkları için tedbir talebi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Konya merkezli 31 Mayıs'ta 38 ilde gerçekleştirilen Miras Operasyonu'nda 120 şüpheli yakalanmıştı.

Şüphelilerin, kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.