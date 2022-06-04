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Brezilya'da felaket! Bilanço ağırlaşıyor... Can kaybı 128'e yükseldi

Brezilya'da felaket! Bilanço ağırlaşıyor... Can kaybı 128'e yükseldi

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 128'e ulaştı.

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Kayıp durumdaki son 2 kişiye ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz hafta şiddetli yağışların ardından meydana gelen Sel ve toprak kaymalarında bilanço artıyor.

Can kaybı sayısı 128'e yükseldi

Pernambuco Valisi Paulo Camara düzenlediği basın toplantısında, felakette can kaybı sayısının 128'e yükseldiğini, kayıp son 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.

Camara, şu ana kadar etkilenen bölgelerden 9 bin 300'den fazla kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Eyalet hükümeti, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyecek ve tüm mallarını kaybeden, evini terk eden herkese bin 500 real (yaklaşık 312 ABD doları) verecek.

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