Çin'de tren raydan çıktı! Makinist öldü, 8 kişi yaralandı

Çin'de tren kazası meydana geldi. Çin'in Guizhou eyaletinde yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Abone ol

Çin'de tren kazası yaşandı. Ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir Tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı.

Kazada makinist hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi. Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi.

Kazanın, dağlardan gelen çamurun raylara dolması sonucu meydana geldiği açıklandı.

Kaynak: İHA