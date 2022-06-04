Devlet Bahçeli'den 'dava arkadaşım' dediği Abdullah Çatlı'nın ailesine taziye
Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından annesi vefat eden 'dava arkadaşım ve öğrencim' dediği Abdullah Çatlı'nın ailesine taziyede bulundu.Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Çatlı'nın annesinin vefatı üzerine sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.
Bahçeli paylaşımında, "Dava arkadaşım ve öğrencim merhum Abdullah Çatlı’nın muhterem anneleri Remziye Çatlı Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye rahmet ve mağfiret, Çatlı ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.