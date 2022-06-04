Perakendeciler Federasyonu Başkanı: Asgari ücret eridi iyileştirmeleri duyacağız

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Aralık ayında asgari ücrete gelen zam çok önemliydi fakat çok hızlı bir şekilde eridi. O sebeple, mutlaka iyileştirmelerin geleceğini duyacağız" dedi.

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TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, maaşlara getirilmesi beklenen iyileştirmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Aralık ayında asgari ücrete gelen zam çok önemliydi fakat çok hızlı bir şekilde erdiğini hep beraber gördük. O sebeple, mutlaka iyileştirmelerin geleceğini duyacağız. Zaten şu anda bile başlayan şirketler olduğunu biliyoruz.” dedi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, artan fiyatların talebe etkisini ve maaşlara getirilmesi beklenen iyileştirmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Özpamukçu, artan fiyatların talebe etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, perakendede ciroların büyüdüğünü fakat miktarlarda kayıplar olduğunu söyledi. Organize perakendenin fiyat artışlarını müşterilere yansıtmamaya çalıştığını belirten Özpamukçu, perakendede işletme sermayesi ihtiyacı hakkında ise şu sözleri kullandı:

“Perakende sektörü finansmana ulaşmakta zorlanıyor. Öne çekilen talebin yılın ikinci yarısında ne durumda olacağı belirsiz. Çok ciddi bir enflasyonla mücadele planına ihtiyaç var. Gümrük vergileri konusunda etki analizi yapılması gerek.”

“Maaşları artırmaya başlayan şirketlerin olduğunu biliyoruz”

Yüksek enflasyon sebebiyle maaşlara getirilmesi beklenen iyileştirmelere de değinen Özpamukçu, “Birçok şirketin bu konuda karar aldığını biz de tespit ediyoruz. Şu anda ortak alınmış bir karar söz konusu değil, fakat şirketler böyle bir ihtiyacı görüyorlar.” dedi.

Aralık ayında açıklanan asgari ücret zammının “çok önemli” olduğunu fakat çok hızlı bir şekilde “eridiğini” söyleyen Özpamukçu, maaşlara mutlaka iyileştirmelerin geleceğini, hatta şimdiden zam yapmaya başlayan şirketlerin olduğunu dile getirdi.