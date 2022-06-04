Rusya'dan Türkiye'ye gözdağı! Rusya, Türkiye sınırına asker yığıyor

RUSYA, Türkiye'nin Suriye'ye yapması planlanan operasyona karşı çıkarken, gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Kremlin'in operasyona karşı çıktığını açıklamasının ardından Rus güçleri Türkiye sınırına kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdi.

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Rus ordusu, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Kamışlı’da havaalanında savunma sistemi kurarken Tel Rıfat çevresinde havadan keşif yapıyor.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ile Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rus askeri unsurları bölgedeki kontrollerini pekiştirmeye çalışıyor.

Keşif uçuşları yapıyorlar

Hafta başından bu yana Rus askeri helikopterleri, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat üzerinde birkaç gün aralıklarla keşif uçuşları yapıyor. Rus güçleri, İran destekli terörist grupların Tel Rıfat sahasında etkisini artırmasını da engellemeye çalışıyor. Rus yetkililer, 30 Mayıs’ta rejim yetkilileri ve YPG/PKK elebaşlarıyla yaptıkları toplantıya katılmak isteyen İranlılara izin vermedi.

Rus askerleri engel oldu

Bunun üzerine aynı gün Tel Rıfat sahasına, buranın güneybatısında rejim kontrolünde bulunan Nubul Zehra bölgesinden Grad füze rampalarıyla girmek isteyen İran destekli terörist gruplara Rus askerleri mani oldu.

31 Mayıs’ta İran destekli güçler Minnag Havaalanı'nın bulunduğu bölgeye girmek isteyince Rus güçleri söz konusu grupların sahaya girmesini izin verilmemesi için terör örgütü ve rejimi uyardı.

Asker sayısında değişiklik yok

Rus askeri unsurları, olağan şartlarda Tel Rıfat merkezinin 3 kilometre batısında Faysal Değirmeni olarak bilinen mevkide konuşlu.

Buradaki Rus asker sayısında yakın zamanda bir değişim olmadı.

Kamışlı Havaalanında son durum

Haseke ilinde büyük bölümü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesinde, rejimin hakimiyetindeki havaalanında az sayıda Rus askeri birliği konuşlu.

Dün alana askeri kargo uçağıyla sevkiyat yapan Rus ordusu buraya kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirdi.

Diğer taraftan, Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab, Münbiç ve Kamışlı’daki asker sayılarında da onlarca şeklinde nitelenebilecek artışlar gözleniyor.

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymis hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü mevcut.