BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Türkiye'ye gözdağı! Rusya, Türkiye sınırına asker yığıyor

Rusya'dan Türkiye'ye gözdağı! Rusya, Türkiye sınırına asker yığıyor

RUSYA, Türkiye'nin Suriye'ye yapması planlanan operasyona karşı çıkarken, gözdağı vermeyi de ihmal etmedi. Kremlin'in operasyona karşı çıktığını açıklamasının ardından Rus güçleri Türkiye sınırına kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirdi.

Abone ol

Rus ordusu, Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK işgalindeki Kamışlı’da havaalanında savunma sistemi kurarken Tel Rıfat çevresinde havadan keşif yapıyor.

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ile Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Rus askeri unsurları bölgedeki kontrollerini pekiştirmeye çalışıyor.

Keşif uçuşları yapıyorlar
Hafta başından bu yana Rus askeri helikopterleri, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat üzerinde birkaç gün aralıklarla keşif uçuşları yapıyor. Rus güçleri, İran destekli terörist grupların Tel Rıfat sahasında etkisini artırmasını da engellemeye çalışıyor. Rus yetkililer, 30 Mayıs’ta rejim yetkilileri ve YPG/PKK elebaşlarıyla yaptıkları toplantıya katılmak isteyen İranlılara izin vermedi.

Rus askerleri engel oldu
Bunun üzerine aynı gün Tel Rıfat sahasına, buranın güneybatısında rejim kontrolünde bulunan Nubul Zehra bölgesinden Grad füze rampalarıyla girmek isteyen İran destekli terörist gruplara Rus askerleri mani oldu.

31 Mayıs’ta İran destekli güçler Minnag Havaalanı'nın bulunduğu bölgeye girmek isteyince Rus güçleri söz konusu grupların sahaya girmesini izin verilmemesi için terör örgütü ve rejimi uyardı.

Asker sayısında değişiklik yok
Rus askeri unsurları, olağan şartlarda Tel Rıfat merkezinin 3 kilometre batısında Faysal Değirmeni olarak bilinen mevkide konuşlu.

Buradaki Rus asker sayısında yakın zamanda bir değişim olmadı.

Kamışlı Havaalanında son durum
Haseke ilinde büyük bölümü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesinde, rejimin hakimiyetindeki havaalanında az sayıda Rus askeri birliği konuşlu.

Dün alana askeri kargo uçağıyla sevkiyat yapan Rus ordusu buraya kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirdi.

Diğer taraftan, Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab, Münbiç ve Kamışlı’daki asker sayılarında da onlarca şeklinde nitelenebilecek artışlar gözleniyor.

Suriye'nin batısındaki Lazkiye ilinde Hımeymis hava üssü bulunan Rusya'nın Tartus ilinde ise deniz üssü mevcut.

Kremlin Suriye'ye operasyona karşı çıkıyordu

Türkiye'nin operasyon yapacağı haberinin yayılmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'nın 'bölgede olan bitene seyirci kalamayacağını' söylemişti. Lavrov'un bu açıklaması Rusya'dan Türkiye'ye yeşil ışık şeklinde yorumlanmıştı ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Ankara’nın Suriye’de zaten zorlu olan koşulları tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek hamle yapmayacağını umuyoruz" diyerek operayona karşı olduklarını bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edildi
EGM'den 'Çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama geldi!
EGM'den 'Çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama geldi!
Rusya: Ukrayna askeri kargo uçağını düşürdük!
Rusya: Ukrayna askeri kargo uçağını düşürdük!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
Bayraktar SİHA'ya talep çok büyük: Türkiye'den ürün aldık demeye utanmasalar...
Bayraktar SİHA'ya talep çok büyük: Türkiye'den ürün aldık demeye utanmasalar...
CHP'li il başkanı ve görevden alınan belediye başkanı arasında ipler iyice gerildi
CHP'li il başkanı ve görevden alınan belediye başkanı arasında ipler iyice gerildi
Türkiye operasyona hazırlanırken bölgede Rusya İran gerilimi yaşanıyor hazırlıklar başladı
Türkiye operasyona hazırlanırken bölgede Rusya İran gerilimi yaşanıyor hazırlıklar başladı
Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi görüşmeleri için açıklama
Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi görüşmeleri için açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Avrupa Birliği hedefini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Avrupa Birliği hedefini açıkladı
Perakendeciler Federasyonu Başkanı: Asgari ücret eridi iyileştirmeleri duyacağız
Perakendeciler Federasyonu Başkanı: Asgari ücret eridi iyileştirmeleri duyacağız