Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a veda! 'İyi ki Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal var'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için şunları söyledi: “Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir yol da, yolculuk da. İsmail hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde birden bire türbülansa girip izlerken acı çektiği için temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde değnekle nefes aldırdı."