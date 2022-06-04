Fenerbahçe'den İsmail Kartal'a veda! 'İyi ki Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal var'
FENERBAHÇE, Jorge Jesus'la sözleşme imzaladıktan sonra İsmail Kartal'la yollarını ayırdı. Teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu’nda veda edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "İyi ki Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal gibi bir değerimiz var" dedi. İsmail Kartal da “Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç takviye ile Fenerbahçe'miz şampiyon olacaktır” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’de sezon sonunda görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurul’da veda edildi. Burada bir konuşma gerçekleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'a övgüler yağdırırken Genel Kurul üyeleri İSmail Kartal'ı alkış yağmuruna boğdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için şunları söyledi: “Gönül bağı sağlamsa yük de güzeldir yol da, yolculuk da. İsmail hoca o dönem yükü çok ağır bir takıma geldi. Kendi geldi. Hepimiz gibi o da maçları seyrederken yaşadıklarımıza, şansımıza, bir kez daha çok büyük umutlarla başlayıp 8-9 hafta domine ettiğimiz ligde birden bire türbülansa girip izlerken acı çektiği için temasa geçti. İyi ki de geçmiş. Çünkü yük ağırdı. Atmosfer olumsuzdu. Zor günler geçiren bir camiaya bir nevi elinde değnekle nefes aldırdı."
Daha da önemlisi tribünleri birleştirdi, barıştırdı, umut verdi, tribünleri mutlu etti. Bize bu zor yolu güzel kıldı. Bu yolculukta birbirimize duyduğumuz güvenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ama her şeyden önemlisi ama Fenerbahçe’nin ne olduğunu bizzat gösterdi. Hocamız Fenerbahçe’de de 10 yıllık futbolculuk kariyerinde 175 maça çıktı.
"Bunun dışında belki unutmuşunuzdur sadece A takım teknik direktörü olarak değil, teknik direktör olarak muhtelif kademelerde 18,5 yıl camiamıza hizmet etti. Genç yıllarından beri tanıdığım için ve her geçen gün daha yozlaşan etik değerlerin alt üst edildiği, futbol ikliminin her zaman temiz pırıl pırıl yüzü oldu, futbolcuyken de teknik direktörken de. Dolayısıyla Fenerbahçe çatısı altında farklı görevler altında bulunduğu uzun yıllar boyunca karakteriyle, duruşuyla, başarısıyla bu kulüpte ömür boyu devam edecek çok sağlam bir gönül sözleşmesi var.