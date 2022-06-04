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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edildi

FENERBAHÇE'de başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda ibra edildi. Kulübün borcunun 6 milyar 190 milyon TL olduğu açıklandı

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Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda ibra edildi. Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulunda kulübün borcunun 6 milyar 190 milyon TL olduğu açıklandı. Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılındaki mali faaliyetleri için ibra edildi.

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı-lacivertli kulübün mali durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Derneği ve bağlı ortaklarının 2021 konsolide bütçesiyle gelir giderlerini okudu.

Sonrasında kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon TL olduğunu açıkladı. Vodina, toplam borcun ise 2021 yılında 6 milyar 190 milyon TL olduğunu ifade etti.

2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon TL, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon TL olduğu açıklandı.

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