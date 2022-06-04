Ermenistan karıştı: Yüzlerce gözaltı ve onlarca yaralı var!

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis ile hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı, 60 kişi yaralandı. Ermenistan'daki hükümet karşıtı protestolar 1 Mayıs'tan beri Erivan sokaklarında devam ediyor.

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Ermenistan'da hükümet karşıtı protestolarda bilanço ağırlaşıyor. Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Armenpress sitesinin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, çatışma dün, Erivan’da Başbakanlık Konutu önünde meydana geldi.

60 kişi yaralandı

Protestocuların polis ile çatışması sonucu 39'u polis toplam 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Protestolar 1 Mayıs'tan beri devam ediyor

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA