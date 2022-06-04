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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu programında konuşuyor. Bahçeli "Türkiye'nin siyaset ve demokrasi hayatının en ciddi sorunlarından birisi muhalefetin şahsiyet ve basiret yoksunluğudur. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çürümüşlüktür. Kendi kendini yiyip bitiren organizma ne ise tek kelime ise odur." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, cezaevindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş için söylediği sözleri eleştirerek "Kılıçdaroğlu  bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır şerefli bir tavır mıdır?" diye sordu. Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

Hayatsız siyaset boş bir levha, siyasetsiz hayat temelsiz bir binadır. İkisi de birbiri ile iç içedir. Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Samimiyet sınavını vermemiş bir siyaset biçimi gerçek manada siyaset değildir. 

Ufkun ötesindeki umut adasını görmek her şeyden evvel bir marifettir. Basiret yoksunu bir siyaset pek çok belaya sebep olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Basiret hayatı ve siyaseti doğru okumaktır.

Basiret yoksunu siyaset zihniyeti pek çok badireye çanak tutar.

Muhalefet şahsiyet ve basiret yoksunudur. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir, çürümüşlüktür.

Güven vermeyen, gücünü milletten ziyade küresel mihraklardan aldıklarını zanneden siyasetçiler ruhen istifa etmiş ve zilletin dibi boylamışlardır. Bizim irademizin kaynağı Türk milletidir. Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil millete hizmetin onurudur.

Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
Siyaset suç ve suçlunun sığınma kampı sayılamaz. Teröriste destek veren askerimize polisimize masum insanımıza saldıran eniği cücügü kim varsa siyasetin değil hukukun konusudur. Teröriste terörist diyemeyenler siyasetçi olamayanlar bu vatanın evladı olamaz. Terörist Demirtaş'a sahip çıkmanın insani görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı Allah için söylesin bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır? Teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi insanlık mıdır?

Miçotakis'in yaptığı tahriktir
Etrafımız fitne kuşatması altındadır. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Bodrum açıklarındaki adalara gelme kararı aleni bir tahriktir. Bu şahsın şikayeti NATO'ya da şikayet hazırlığı husumet cephesinin genişlediğine işarettir. Bu vatan bundan 1000 yıl önce gerçek sahibini bulmuştur. Bu milletin adı Türk milletidir. Köklerin kökenlerin dillerin mezheplerin üstünde maddi ve manevi bağlarla kenetlenmiştir. Her çekilen halay her dövülen davul her doğan çocuk, her türden ocak, her can veren şehit bizi millet yapmıştır.

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