BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'ye kritik ziyaretler! Gözler dünyayı krizden çıkaracak görüşmede

Türkiye'ye kritik ziyaretler! Gözler dünyayı krizden çıkaracak görüşmede

Dünya tahıl başta olmak üzere gıda kriziyle karşı karşıya. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Karadeniz'de güvenli koridor oluşturulması, özellikle tahıl taşıyan tankerlerin Karadeniz'e ve limanlara giriş çıkışı ile ilgili konuları görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

Abone ol

Türkiye gelecek iki haftada 9 ülkeden gelecek dışişleri bakanını ağırlamaya hazırlanırken, gıda krizinin dünya gündeminin en üst sıralarında olduğu bir dönemde bu konuyu konuşmak üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mayıs'ta katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlarken Türkiye'ye de gelecek günlerde birçok ülkeden dışişleri bakanlığı düzeyinde ziyaretin gerçekleşeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun saydığı bakanlar arasında Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirecek olanlar da var, dünya açısından önemli konuları görüşmeye gelenler de.

Gelecek hafta başlayacak ziyaret maratonunda Türkiye'ye gelecek ilk konuk bakan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan olacak. Abdullahiyan'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyaretin gerçekleşeceği 6 Haziran'da Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek.

Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak.

Türkiye, 7 Haziran'da ise Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi ağırlayacak. 8 Haziran'da ise Türkiye-Hollanda Konferansı (Wittenburg) kapsamında Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ağırlayacak.

Göreve ocak ayında gelen Hoekstra'nın bu ziyareti Abdullahiyan gibi Türkiye'ye düzenlediği ilk ilk resmi ziyareti olacak.

- Lavrov, Karadeniz'de güvenli koridoru görüşmeye gelecek
Çavuşoğlu'nun AA Editör Masası'nda verdiği bilgilere göre 8 Haziran, dünya açısından da önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

Lavrov ve heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ve askeri temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de gündemde.

Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere göre Ukrayna, özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunlarından endişe ederken Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli.

- Çavuşoğlu Çekya'ya gidecek
Lavrov'un ziyaretinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 9 Haziran'da Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiği yürütülen haftanın sonunda Çekya'ya bir ziyaret yapacak.

Türkiye'ye 15 Haziran'da ise hem Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'i hem de İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'i ağırlayacak.

İlgili Haberler
Türkiye operasyona hazırlanırken bölgede Rusya İran gerilimi yaşanıyor hazırlıklar başladı Ukrayna'dan şok iddia: Türkiye de Rusya'nın çaldıklarını alıyor Buğday yüklü gemiler için koridor açılıyor Çavuşoğlu ve Lavrov görüşecek
ÖNCEKİ HABERLER
İsmail Altunsaray aslen nereli kaç yaşında? İsmail Altunsaray şarkıları 2022 listesi
İsmail Altunsaray aslen nereli kaç yaşında? İsmail Altunsaray şarkıları 2022 listesi
Arapça ehliyet sınavı için sosyal medyadaki tepkilere valilikten açıklama
Arapça ehliyet sınavı için sosyal medyadaki tepkilere valilikten açıklama
Rahim nakliyle anne olmuştu 2 yaşındaki Ömer Özkan ilk adımlarını attı
Rahim nakliyle anne olmuştu 2 yaşındaki Ömer Özkan ilk adımlarını attı
Dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi: 4500 yaşında 20 bin futbol sahası büyüklüğünde
Dünyanın en büyük bitkisi keşfedildi: 4500 yaşında 20 bin futbol sahası büyüklüğünde
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi mali yönden ibra edildi
EGM'den 'Çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama geldi!
EGM'den 'Çocuk kaçırma' iddialarına ilişkin açıklama geldi!
Ürküten deprem sonrası Balıkesir 55 kez sallandı
Ürküten deprem sonrası Balıkesir 55 kez sallandı
Rusya: Ukrayna askeri kargo uçağını düşürdük!
Rusya: Ukrayna askeri kargo uçağını düşürdük!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş tepkisi
Ermenistan karıştı: Yüzlerce gözaltı ve onlarca yaralı var!
Ermenistan karıştı: Yüzlerce gözaltı ve onlarca yaralı var!