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Arapça ehliyet sınavı için sosyal medyadaki tepkilere valilikten açıklama

Arapça ehliyet sınavı için sosyal medyadaki tepkilere valilikten açıklama

Mersin Valiliği, motorlu taşıt sürücülerine yönelik e-sınav uygulamalarının 2018'den bu yana yabancı uyruklu adayların tercihine bağlı olarak Arapça, Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Rusça yapılabildiğini bildirdi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada, motorlu taşıt sürücülerine yönelik e-sınav uygulamalarıyla ilgili konunun esasını yansıtmayan, yanlış algılamalara yol açabilecek paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Mersin'de, motorlu taşıt sürücülerine yönelik sınavlara ilişkin bütün iş ve işlemlerin mevzuat hükümleri doğrultusunda yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Merkezi Sistem Sınavları Yönergesi ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) e-sınav uygulama kılavuzu hükümleri doğrultusunda hazırlanan e-sınav uygulama otomasyon sisteminde, yabancı uyruklu adaylar için Arapça, Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Rusça olmak üzere adayın tercih edeceği dille sınava katılma imkanı sunulmuştur. Dil seçimi adayın kayıtlı olduğu MTSK yetkilileri tarafından adayın talebi doğrultusunda sınav randevusu aşamasında yapılmaktadır. Bu uygulama, 2018 yılından bu yana devam etmektedir."

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