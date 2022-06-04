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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim güvenliği tartışmalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim güvenliği tartışmalarına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda ele alınan konu başlıklarını açıklayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor" diyen Çelik, "Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var" ifadelerini kullandı.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin seçim güvenliği konusunda yaptığı açıklamalara karşı, güvenliği tehlikeye atacak en büyük belanın terör olduğunu söyledi. Öte yandan Çelik, katılımcıların kamp boyunca karbon ayak izini gidermek için 3'er fidan ekileceğini belirtti.

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemler gördük. Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor.

"Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor"
Bu Kamp, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacak. İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren Çevre haftası olarak kutlanacak. Bu toplantımız Çevre toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Bu etkinlik kapsamında, karbon ayak izimizi gidermek için 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek. Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor.

Defalarca söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır
Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük Seçim Güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur. Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur ittifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz Cumhur ittifakımız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir.

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