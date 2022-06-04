Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki soru-cevap düellosu sürüyor. Erdoğan’ın bugünkü sözlerine Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yanıt verdi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi eylemlerine katılanlara yönelik kullandığı ifadelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sorularıma yanıt verememenin ezikliği içinde, küfürlerine devam etmişsin. Düştüğün bu küfür çukuruna ben inemem, hiç kusura bakma" ifadelerine yer verdi.