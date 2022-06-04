Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye

Suriye'nin kuzeyinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri araçları ile birlikte Kilis’e ulaştı.

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Türkiye, güney sınırlarındaki terör koridoru oluşumuna karşı başlattığı mücadelesini bir adım daha ileriye taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tel Rıfat ile Membiç’in teröristlerden temizleneceğini açıklamasından sonra Mehmetçik'in hazırlıkları gözle görülür derecede arttı.

Bölgede halihazırda bulunan askeri varlığa takviye için Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri Kilis’e ulaştı.

PÖH sınıra 9 otobüsle geldi

İHA'nın haberine göre Gaziantep üzerinden gelen PÖH timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi