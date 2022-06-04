BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
HABER /  GÜNCEL

Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye

Suriye'deki harekat bölgelerine askeri takviye

Suriye'nin kuzeyinde görev yapmak üzere Polis Özel Harekat timleri araçları ile birlikte Kilis’e ulaştı.

Abone ol

Türkiye, güney sınırlarındaki terör koridoru oluşumuna karşı başlattığı mücadelesini bir adım daha ileriye taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tel Rıfat ile Membiç’in teröristlerden temizleneceğini açıklamasından sonra Mehmetçik'in hazırlıkları gözle görülür derecede arttı.

Bölgede halihazırda bulunan askeri varlığa takviye için Türkiye’nin çeşitli illerinden yola çıkan Polis Özel Harekat (PÖH) timleri Kilis’e ulaştı.

PÖH sınıra 9 otobüsle geldi
İHA'nın haberine göre Gaziantep üzerinden gelen PÖH timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca: 4 kişinin maymun çiçeği testi negatif çıktı
Fahrettin Koca: 4 kişinin maymun çiçeği testi negatif çıktı
Nureddin Nebati'nin Kızılcahamam sunumunda enflasyonla mücadele vurgusu
Nureddin Nebati'nin Kızılcahamam sunumunda enflasyonla mücadele vurgusu
Fatih Karagümrük Andrea Pirlo ile görüşüyor
Fatih Karagümrük Andrea Pirlo ile görüşüyor
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerde şiddet tırmanıyor
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösterilerde şiddet tırmanıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim güvenliği tartışmalarına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim güvenliği tartışmalarına tepki
İsmail Altunsaray evli mi eşi Songül Yılmaz kimdir? İsmail Altunsaray şarkılar
İsmail Altunsaray evli mi eşi Songül Yılmaz kimdir? İsmail Altunsaray şarkılar
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevap
Hüseyin Turan evli mi eşi Deniz Turan kimdir? Hüseyin Turan çocukları kaç tane?
Hüseyin Turan evli mi eşi Deniz Turan kimdir? Hüseyin Turan çocukları kaç tane?
Azerbaycan'da Rus RİA Novosti haber ajansına erişim engellendi
Azerbaycan'da Rus RİA Novosti haber ajansına erişim engellendi
Cinsel ilişkiye girip kayda aldılar! O görüntüler sızınca direğe bağlayıp kırbaçladılar
Cinsel ilişkiye girip kayda aldılar! O görüntüler sızınca direğe bağlayıp kırbaçladılar