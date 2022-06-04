Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında sert konuştu. İnce, "Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsan bizimle beraber olacaksın diyorsun. Ortama göre konuşuyorsun. Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun. İzmir'e gidince Atatürkçü, Konya'da muhafazakar, Van'a gidiyorsun HDP'li oluyorsun. Böyle siyaset olmaz. İlkeli siyasetten yanayız." dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. İnce, bir otelde düzenlediği toplantıda, parti olarak sorunları büyük bir samimiyetle çözeceklerini söyledi.



İnandırıcı ve tutarlı olacaklarını aktaran İnce, "Ama bütün Diyarbakırlıların da şunu bilmesini istiyorum. Şiddet ve terör olduğu zaman çözüm güçleşir. Çözümün önündeki en büyük engel de şiddettir." dedi.

İlkeli siyasetten yanayız

Barışacaklarını, daha sonra ekonomik olarak büyüyeceklerini, ardından da bunu adil bölüşeceklerini dile getiren İnce, şunları kaydetti:



"İlkeli bir siyasetten yana olacağız, kıvırmayacağız. 'Diyarbakır'a gelip bunların gönlünü alayım, şöyle hoş laflar edeyim, sonra Trabzon'a gider kıvırırız, İzmir'e gittik mi öbür plağı açarız, Konya'ya gittik mi plağı bir daha değiştiririz.' böyle bir siyaset yok kitabımızda. Doğru neyse, adalet, hak, hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Bu ülkede adil bir yargı düzeni kuracağız.

Sorunları çözmenin yolu da her gittiğin yerde iyi görünmek değil

Bu milletin sorunlarını biz çözeriz. Adil davranarak, kimseyi ötekileştirmeden, kıvırmadan, Diyarbakır'da ne konuşuyorsak Yalova'da onu konuşarak. Hoş görünme gibi bir derdim yok. Sorunları çözmek gibi bir derdimiz var bizim. Sorunları çözmenin yolu da her gittiğin yerde iyi görünmek değil, ortak iyiyi bulmak. Öyle bir iyiyi bulacağız ki Diyarbakırlı, Rizeli, Kayserili diyecek ki 'Tamam bu doğru.' Biz ortak iyinin peşindeyiz."