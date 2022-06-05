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Emmanuel Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz

Emmanuel Macron: Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rusya-Ukrayna Savaşı bittiğinde diplomatik kanallardan çıkış yolu inşa edebilmek için "Rusya'yı küçük düşürmemek" gerektiğini söylemesi Ukrayna tarafından tepki çekti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron düzenlediği toplantıda basına açıklamalarda bulundu. Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanma riski olup olmadığının sorulması üzerine, durumun endişe verici olduğunu, bu nedenle Aralık 2021'den bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin sayısını sayamadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, bu görüşmelerin, şeffaflık içinde ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin isteği üzerine gerçekleştiğini dile getirdi.

"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz”
"Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." diyen Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Macron, "Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum ve bunu ona söyledim." dedi.

Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6'ıncı yaptırım paketine işaret eden Macron, Ukrayna'ya mali ve askeri desteğin artırılmasını istediklerini vurguladı. Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidip gitmeyeceği sorusu üzerine de şubatta savaşı önlemek için bölgeye gittiğini, Kiev'e gitme fikrine kapalı olmadığını kaydetti.​​​​​​​

Ukrayna'dan tepki
Macron'un bu açıklamalarına Ukrayna'dan tepki geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir. Hepimiz Rusya'yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak" dedi.

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