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Rusya, Ukrayna topraklarının beşte birini işgal etti

Rusya, Ukrayna topraklarının beşte birini işgal etti

Rusya'nın 2014'ten beri sürdürdüğü saldırılar neticesinde Ukrayna topraklarının beşte birlik bölümü Rus işgali altına girdi.

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2014 yılında Kırım Yarımadası'nın tamamını ve Donetsk ile Luhansk'ın bir kısmını işgal eden Rusya, saldırılarına 2022 yılında da devam etti.

24 Şubat'ta Ukrayna'da işgale başlayan Rusya, özellikle ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde ilerleme kaydetti.

Halihazırda Donetsk oblastının yüzde 59'u, Luhansk oblastının ise yüzde 97'si Rusya kontrolü altında bulunuyor.

Mepa News'in haberine göre; Bunların yanı sıra Herson, Harkiv ve Zaporijya oblastlarının da bir kısmı Rus işgali altında.

128 bin kilometrekarelik toprak Rus işgali altında

Yaklaşık 603 bin 500 kilometrekare toprağa sahip olan Ukrayna'nın topraklarının 128 bin kilometrekarelik bölümü Rusya tarafından işgal edilmiş durumda.

Rusya'nın işgal hamlesinin sürdüğü ülkede çatışmalar da devam ediyor.

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