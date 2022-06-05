Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti

Hürriyet gazetesi yazarı karikatürist Latif Demirci, 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci'nin evde yalnızken düşüp öldüğü belirtildi.

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Türk basının önemli çizerlerinden Latif Demirci, 62 yaşında hayatını kaybetti. Latif Demirci, yıllardır Hürriyet'in birinci sayfasında ve ek yayınlarda çizdiği karikatürler büyük bir ilgi görüyordu.

61 yaşında olan Latif Demirci, bir süre önce kalp ameliyatı geçirmişti. T24'ün aldığı bilgiye göre, Demirci dün (4 Haziran 2022 Cumartesi) evde yalnızken düştü ve daha sonra hayatını kaybetti.

Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, Twitter hesabından "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Başta kızı Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife Tekin, hepimizin başı sağ olsun. Latife Tekin’in mesajı: Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif’i kaybettim, çok üzgünüm" paylaşımını yaptı.

Unutulmaz tiplemeler

"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerindendi.

Latif Demirci kimdir?

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.

90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu.

Önceki evliliğinden bir kızı olan Latif Demirci, 2009 yılının yılbaşından itibaren şarkıcı Nilüfer ile birlikte oldu.