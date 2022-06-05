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FETÖ'cü Profesör Abdullah T. Antepli'nin paylaşımları 'yok artık' dedirtti!

FETÖ'cü Profesör Abdullah T. Antepli'nin paylaşımları 'yok artık' dedirtti!

Teröristbaşı Gülen'e yakınlığıyla bilinen Profesör Abdullah T. Antepli, sosyal medya hesabından paylaşımları 'yok artık' dedirtti. Antepli'nin sosyal medya hesabından LGBT ve sözde Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşımlarına tepki yağdı.

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Terör Örgütü FETÖ elebaşı Gülen'e yakın bir isim olan ve ABD'deki Duke Üniversitesi'nde görev yapan Abdullah T. Antepli, kişisel sosyal medya hesabından LGBT ve sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tepki çeken paylaşımlar yaptı.

Haber7'nin haberine göre; FETÖ'cü Abdullah T. Antepli, Müslüman Liderlik Girişimi'nin kurucusu olmasına rağmen LGBT ve İslam'ın yan yana getirildiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak LGBT'lilere destek verdi.

1915 olaylarını soykırım olarak niteledi

FETÖ sempatizanı Antepli, 24 Nisan tarihinde yapmış olduğu paylaşımda da 1915 olayları ile ilgili "Ermeni Soykırımı" ifadelerini kullanarak şu skandal açıklamayı yaptı:

"Bazı faillerin yas tutan torunu olarak.... Ermeni Soykırımı'nın 107. yıl dönümü arifesinde, Worcester, MA'daki Ermeni kilisesini ziyaret ederek milyonlarca masum Ermeni ve soyları için dua etmekten mutluluk ve onur duydum. Anıları hayırlara vesile olsun. Allah bize merhamet etsin!" ifadelerini kullandı. 

Antepli'nin paylaşımlarına tepki yağdı.

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