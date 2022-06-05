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İstanbul’da seçim heyecanı! Bugün 9 mahalle oy kullanıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da seçim heyecanı! Bugün 9 mahalle oy kullanıyor

İSTANBUL'da 9 mahalle muhtarlığı için ara seçimler başladı. Esenyurt’ta Bağlarçeşme Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara gelen vatandaşlar yeni muhtarı seçmek için oylarını kullanmaya başladı.

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İstanbul’da vefat, istifa gibi çeşitli nedenlerle muhtarlık koltuğu boşalan 9 mahallede, ara seçim heyecanı yaşanıyor. Yeni muhtarını seçmek için Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde sabah 08.00’dan itibaren oy kullanmaya başlayan binlerce vatandaş, 17.00’a kadar oy kullanabilecek.

Toplamda Mehmet Bulut, Selahattin Deli, Akın Şen, Mahzar Sönmez, Kamuran Yalçın, Çiçek Karakoç Ciritçi, Hacı Gültekin, Barış Çamlıbel, Orhan Kılıç ve Mehmet Kızıldağ isimli 10 adayın katıldığı seçimde, sonuçların açıklanması ile yeni muhtar boşalan muhtarlık koltuğuna oturacak.

Oy kullanmaya gelen Yaşar Şen “Bu bir ara seçimdir. Mahalle muhtarımız hayatını kaybettikten sonra seçime gittik. Bugün yeni muhtarımızı seçeceğiz” diyerek seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

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