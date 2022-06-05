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Putin'den Batı'ya uzun menzilli füze uyarısı: Dokunmadığımız tesislere saldırırız

Putin'den Batı'ya uzun menzilli füze uyarısı: Dokunmadığımız tesislere saldırırız

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya füze uyarısı geldi. Putin, "Batı, Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye başlarsa, daha önce dokunmadığımız tesislere saldırmak zorunda kalırız" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta ABD olmak üzere Batılı ülkeleri Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedariği konusunda uyardı.

Rus devlet televizyonuna konuşan Putin "Eğer Batı, Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler tedarik etmeye başlarsa, Rusya daha önce dokunmadığı tesislere saldırmak zorunda kalacak" dedi. Putin, bahsi geçen tesislerin hangileri olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

ABD DUYURMUŞTU

ABD Ukrayna'ya 70 kilometre menzilli gelişmiş çok namlulu roket atar sistemleri göndereceğini açıklamış, Rusya ise Batı'yı Rusya'ya karşı topyekün savaş ilan etmekle suçlamıştı.

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