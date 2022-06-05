BIST 2.601
DOLAR 16,41
EURO 17,60
ALTIN 977,20
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler" dedi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı.

"Bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz"

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, “Şanlıurfa’ya gittim. Şanlıurfa’da çiftçilere söz verdim. Dedim ki, ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, Şanlıurfa’daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz.’ Konya’ya gittiğimde de çiftçiler ‘acaba Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz’ dediler.

Konya’dakilere de, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır neresi olursa olsun belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Apartta ölü bulunmuştu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı
Apartta ölü bulunmuştu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı
Real Madrid basketbol koçu Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Real Madrid basketbol koçu Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Dünya Sağlık Örgütü tedirgin eden açıklama!
Dünya Sağlık Örgütü tedirgin eden açıklama!
Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü
Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü
Kahreden haber! Üç liselinin cansız bedeni bulundu
Kahreden haber! Üç liselinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere’de kayboldu, Tekirdağ’da bulundu
İngiltere’de kayboldu, Tekirdağ’da bulundu
Aşure günü ne zaman 2022 Diyanet aşure günü tarihi
Aşure günü ne zaman 2022 Diyanet aşure günü tarihi
AK Partili yönetici trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Partili yönetici trafik kazasında hayatını kaybetti