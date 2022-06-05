Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere ve memurlara iki ayrı müjde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Kızılcahamam’da partisinin “30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere ve memurlara müjde verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı kapanış konuşmasını yaptı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan çiftçi ve memurlara müjde verdi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kendi aramızdaki istişareleri düzenli olarak sürdürürken en büyük istişareyi de milletimizle yapıyoruz. Güvenlik, dış politika, tarım, ekonomi gibi başlıklar altında bakanlarımızın yaptıkları sunumların arkadaşlarımız için bilgilendirici olduğuna inanıyorum. Biz de gerektiğinde kendi uhdemizdeki bilgileri siz değerli arkadaşlarımızla paylaştık.

Değerlendirme sonucu ortaya çıkan tabloyu milletimize aktarmanızı bekliyorum. Böylece 2023'e daha iyi hazırlanırız.

"Sürekli fitne ateşini körüklüyorlar"

Sürekli fitne ateşini körüklüyorlar, bir kısmı cehaletten bir kısmı da ihanetten.

"Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi, değişmeyecek"

İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim demokrasi ve kalkınma mücadelemizi, ülkemize hizmet kazandıracak anlayışla hep daha ileri taşıyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda mücadeleden geri durmayacağız. Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz. AK Parti kurulduğu günden beri bu ilkelerle yola devam etmektedir.

"3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun"

Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşündüğümüzde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun.

"Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz"

Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz. Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize verilen sözlerin tutulmamasına rağmen sessiz devrimleri gerçekleştirmemiz tesadüf değildir.

"Haramzadeler her gün bir başka kılığa girebilir"

Aslını inkar eden haramzadeler her gün bir başka kılığa girebilir, kimse bizden böyle bir şey beklemesin.

AK Parti saflarında her hangi bir arkadaşımızın ülkemize hizmet karnesi diğer partilerin hepsini üst üste dahi koysanız ulaşamayacağı seviyedir.

"Kukladan ibaretler, Biz asıl kavgamızı onların ağababalarına karşı veriyoruz"

Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları ellerine verilen oyunları oynamaktır. CHP'nin başındaki zat da, altılı masadakiler de, o masanın altına gizlenenler de kukladan ibarettir. Biz asıl kavgamızı onların ağababalarına karşı veriyoruz.

Batıdan doğuya, kuzeyden güneye halen yaşadığımız sorunların köküne baktığımızda hep bu kadim kavganın izlerini görürüz.

"Bizim yolumuz ya istiklal ya ölüm yoludur"

Çürük kabuklara sarılanların akıbeti 1919 Samsun'da başlayan süreçteki mandacı zihniyetin akıbetinden farklı olmayacaktır. Bizim yolumuz ya istiklal ya ölüm yoludur. Bizim yöntemimiz bugün de hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır ilkesidir.

En zayıf zamanımızda bu anlayışla 7 düveli arkasına alanları denize döktüysek bugün de aynı inançla ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 vizyona kavuşturacağız.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu

Beklentimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.

Ekonomi mesajı

Günlük hayatta yaşanan sıkıntıları göz ardı etmiyoruz, hayat pahalılığını azaltmanın çarelerini arıyoruz.

Fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı verileri enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir.

Çiftçilere ve memurlara müjde

Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum.

Yeni hasat dönemine girdiğimiz bu günlerde mahsulün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz. TMO'nin 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum.

TMO'nun 2022 buğday alım fiyatları

TMO sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve bin lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır.

Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir.

Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi

Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik. 4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım.