Yunanistan'ın üç aşamalı işgal planı! Cihat Yaycı uyardı

YUNANİSTAN'ın Ege'yi işgal etmek izin 2017'de üç aşamalı bir plan hazırladığını belirten Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Avrupa ve ABD'ye sunduğu 16 haritanın bu projenin parçası olduğunu söyledi. Yaycı, "Bu plana karşı Türkiye de Mavi Vatan doktrinini dünyaya anlatmalı" dedi.

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Mavi Vatan doktrininin öncü isimlerinden Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, 'Yunanistan'ın Türkiye'yi şikayet etmek için Avrupa ve ABD'ye gönderdiği 16 haritanın Yunanistan'ın üç aşamalı Ege'yi işgal planının bir parçası' olduğunu söyledi. Türkiye'nin Yunanistan'ın tezlerine karşı uluslararası platformlarda Mavi Vatan haritasını anlatması gerektiğini ifade eden Yaycı, "Konjonktürü kendine fırsat gören Yunanistan, başımıza bela olacak. Her duruma hazırlıklı olmalıyız" dedi. Yunanistan'ın gündeme taşıdığı haritalarla ilgili Yeni Şafak'a konuşan Yaycı şunları kaydetti:

"Yunanlılar bu haritaları ABD ve Avrupa ile paylaşarak, '1970'lere kadar Türkiye bizim her şeyimizi kabul etmişti. Ege Denizi bizim denizimizdi. Sonra bunlar yavaş yavaş Kıbrıs'tan başlayıp Kardak krizi, hava sahası ve benzeri söylemlerle hak iddia etmeye başladılar" şeklinde konuşuyor. Maalesef Türkiye, geçmiş yıllarda Yunanistan'ın oldu bittilerine gerekli tepkiyi vermedi. Şimdi ise Türkiye, denizlerdeki hak ve menfaatlerinin farkında. Türkiye, 'Hakkım var' demeye başladı.

"ABD cesaret veriyor"

Türkiye'nin Libya ile anlaşma imzalaması, Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları ile Yunanistan köşeye sıkıştı. Yunanlar şimdi Türkiye'nin diplomatik duruşuna karşı cevap vermeye çalışıyor. Konjonktüre göre uygun olduğunu düşünüyorlar. Türkiye, Suriye'de harekata hazırlanırken, Finlandiya ve İsveç konusunda Avrupa'yı rahatsız eden bir duruş sergilerken bu konjonktürden istifade etmek istiyorlar. ABD Başkanı'nın kendini 'Bidenepulos' olarak takdim etmesi de Yunanistan'ı cesaretlendiriyor.

"2017'de ilan ettiler" Yunanistan, 2017'de üç basamaklı 'karasularını arttırma planı' başlatmıştı. Şimdi bu haritalarla o planı uygulamaya çalışıyorlar. Planın birinci aşamasında hem Girit'te hem de Çuha'da karasularını arttırma kararı almışlardı. Ama Türkiye'nin baskısıyla ikinci aşamaya geçemediler. Şimdi ikinci ve üçüncü basamağa geçmeye çalışacaklar. İkinci basamak Girit Adası ile Çuha ve Mora Yarımadası arasında karasularını 12 mile çıkartmak. Üçüncü basamak Yunan karasularında 12 mile çıkartmak. Son aşama ise bütün Ege Denizi'nde 12 mil ilan etmek.

"1995 kararının arkasında durulmalı"

Bugün Türkiye'nin duruşunu takdirle karşılıyorum. Bu konu milli bir mesele. İktidarıyla muhalefetiyle çok ciddi günler yaşıyoruz. Yunanistan, başımıza bela çıkaracak. Bunun için şu andan itibaren çok net bir duruş sergilemeliyiz, her şeye hazırlıklı olmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1995 yılında 'Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkartması durumunda tüm güç unsurlarıyla karşı koyacağını' ilan etmişti. Bu duruştan taviz verilmeyeceğini bütün parti liderleri açıkça beyan etmelidir, iç siyaset hesabı yapılmamalıdır.

"Artık bilimsel bir haritamız var"

Yunanistan'ın haritalarına kendi Mavi Vatan haritamızı anlatarak karşılık vermeliyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2020'deki Doğu Akdeniz Sempozyumunda üniversitelere, 'Kendi haritamızı hazırlayalım' talimatı vermişti. O talimat geçen hafta yerine geldi. İstanbul Üniversitesi bilimsel yayın olarak Mavi Vatan'ın haritasını çıkarttı. 'Mavi Vatan: Bir Harita ve Bir Doktrin' adlı esere herkesin sahip çıkması gerek. Elçilerimize bu haritamız anlatılmalı, Türkiye'nin hakları konusunda bilgilendirilmeliler."