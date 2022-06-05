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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan HDP'ye bakanlık iddialarına kaçamak cevap! Yok diyemedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan HDP'ye bakanlık iddialarına kaçamak cevap! Yok diyemedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Halkların Demokratik Partisi (HDP), CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, "Biz bu ülkenin birliğinin beraberliğinin garantisiyiz" diyerek cevap verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Öze Dönüş Platformunun İstanbul'da düzenlenen 2022-2023 dönemi haziran ayı toplantısına konuk oldu.

"CHP, terör örgütü PKK/PYD ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar? HDP ile siyasi anlamda iş birliği hangi şartlarda gerçekleşebilir?" sorusuna karşılık Öztrak, "Biz, Kuva-yi Milliye ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk unsurlarını genlerinde taşıyan bir partiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tekliğinin garantisi olan partilerden bir tanesiyiz. Biz, 'Her türlü terörün Allah belasını versin' diyen partiyiz. Onun için bizim durduğumuz yer bellidir. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin garantisiyiz" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrasında CHP'nin Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) teslim olduğu ve partinin 14. katında bazı danışmanlarla gizli görüşmeler yapıldığı, şifre ile girildiği iddialarının gündeme getirildiğinin ifade edilmesi üzerine de Faik Öztrak, "Biz tüm terör örgütlerine lanet okuyan bir partiyiz. Tüm terör örgütlerinin karşısına dikilen bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı meclise ilk giden bizim milletvekillerimizdir. Bunun üzerinden bir sürü hikaye uydurulmaktadır. Herkesin o süreçte yeri, yurdu bellidir. Kim havadadır, kim tüneldedir, kim karadadır, bunların hepsi bellidir. Gençler bütün bunlara bakıp neyin ne olduğu konusundaki kararlarını vereceklerdir" şeklinde konuştu.

"CHP iktidarında başörtülülere kamusal alan yasaklanır mı? İmam hatip liselerinin sayılarının azaltılması gündem olur mu?" sorusu üzerine CHP Sözcüsü, "Hayır gelmez. Sonuç itibariyle biz sosyal demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine hatta tek bir ferdinin dahi yaşam biçimine sonuna kadar saygılıyız. Biz siyaseti bir hizmet aracı olarak görürüz. İnsanların yediğine, içtiğine, giydiğine karışma yöntemi olarak görmeyiz" yanıtını verdi.

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