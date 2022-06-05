6'lı masayı kilitleyen denklem! CHP kulisleri hareketlendi

Cumhuriyet Halk Partililer (CHP) 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dillendirse de 'başka bir isim' tartışmaları da sürüyor. Ancak CHP kulislerinde masada başka bir liderin ortak aday olarak kabul görmeyeceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilmezse CHP'lilerin diğer liderlere oy vermeyeceği belirtiliyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir isim belirlemeyen 6'lı masada adaylık tartışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi yüksek sesle dillendirilirken Kılıçdaroğlu da sürekli olarak 6'lı masayı işaret ediyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na aday olup olmayacağı sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan net bir yanıt gelmedi.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun 'doğal aday' olması gerektiği ifade ediliyor. 6'lı masada Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin aday olarak gösterilmesi durumunda CHP tabanında o ismin kabul görmeyeceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun liderlere bu ay yapılacak görüşmede bu konuyu dile getireceği ve aday olmak istediğini söyleyeceği kaydediliyor.

CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına yönelik yaptığı açıklamaya son olarak CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'dan destek geldi. Akıllı, "Biz 6'lı masaya aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte denklemin genel başkan lehine gelişmesini bekliyorum" dedi.

(YENİ ŞAFAK)