Türkiye'nin hamleleri geri adım attırdı! Batı ülkelerinden peş peşe haberler geliyor

TÜRKİYE'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki tutumu ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta oynadığı kritik rol Türkiye'ye karşı hamleler yapan ülkelere geri adım attırdı.

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Tavır değişikliğine giden 'müttefik' ülkeler Türkiye'ye karşı uygulanan silah ambargolarını bir bir kaldırıyor. Son olarak NATO üyesi olmak için Türkiye'nin kararını bekleyen İsveç'ten geri adım geldi. İsveç, "Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz" açıklamasını yaptı. Türkiye, Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilen EUROSAM SAMP-T hava savunma sistemi sürecine de yeniden dahil oluyor. Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet F-16 ve 80 adet F16'nın modernizasyon kiti için ise ABD tarafı yeşil ışık yaktı.

Fransa, İtalya ve ABD'nin yanı sıra İngiltere de savunma sanayinde Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı. Savunma kısıtlamalardan bir tanesi de Türkiye'nin ilk milli muharip uçağının (MMU) motoruna yönelik oldu. Bu kapsamda MMU'nun yerli motoru hazır olana kadar motorunun İngiliz Rolls-Royce şirketi ile ortaklaşa üretilmesi planlanıyor.

Almanya da tavır değişikliğine gitti

Almanya ve Kanada'yla da savunma sanayi alanında benzer bir süreç işliyor. Almanya, 2017 yılından bu yana aralarında ALTAY tankı motorunun da bulunduğu obüs bataryaları, yedek parçalar ve birçok askeri teçhizatın Türkiye'ye ihracat edilmesine örtülü ambargo uyguluyor. Askeri malzemelerin ihracat izinlerinde sorun çıkartan ve bilinçli olarak geciktiren Almanya'nın tavır değişikliğine gittiğini belirten diplomatik kaynaklar önümüzdeki süreçte bu kısıtlamaların tümüyle kaldıracağına işaret ediyor. Kaynaklar ayrıca Kanada'nın da aynı şekilde savunma alanındaki ihracat kısıtlamasını kaldıracağına belirtiyorlar.

(TÜRKİYE GAZETESİ)