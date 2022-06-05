CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta koltuğunu kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta'yla İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin hemen ardından Arnavutluk seçimlerinde koltuğunu kaybeden Meta, görevini Bayram Begay'a bıraktı. Yaşanan bu gelişme sosyal medyada etkileşim konusu olurken Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü adayın kaybetmesi fiyasko olarak nitelendirildi.

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ARNAVUTLUK Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 Haziran Cuma günü İstanbul'da bir araya gelmişti. Ilir Meta, görüşmeden sadece bir gün sonra koltuğunu kaybetti. Meta, görevini Bayram Begay'a devretti. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü adayın seçimini kaybetmesini, "Kılıçdaroğlu seçimin seyrini değiştirdi" olarak yorumladı.

Arnavutluk'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin tek adayın olduğu dördüncü turu Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda yapıldı. Başbakan Edi Rama önderliğinde iktidarda bulunan Sosyalist Partisinin (PS) adayı Begay, 140 koltuklu mecliste 83 milletvekilinin katıldığı oturumda 78 milletvekilinin desteğini aldı. Milletvekillerinden 4'ü Begay'ı desteklemedi, 1 vekil ise çekimser oy kullandı. Ana muhalefetteki Demokratik Partinin milletvekilleri oy kullanma sürecine katılmadı.