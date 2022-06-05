Jorge Jesus ne kadar kazanacak? Portekiz basını Fenerbahçe'yi yalanladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la ilgili Portekiz basını ilginç bir iddia ortaya attı. Portekizli hocanın yıllık 5 milyon avro ve başarıya bağlı olarak çeşitli bonuslar kazanacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucu Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağladı ve 1 yıllık sözleşme imzalayarak tecrübeli teknik adamı takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz 2022-2023 futbol sezonu teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Portekiz basını Fenerbahçe'yi yalanladı

Portekiz basını Jesus'un imza törenine geniş yer ayırırken 67 yaşındaki teknik adamın maaşıyla ilgili farklı bir bilgi ortaya attı. "Jesus'a müthiş tören" başlıklarının yanı sıra Jesus'un maaşının 5 milyon avro, yardımcılarının ise 1.5 milyon avro olduğu yazıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması ve şampiyonluk halinde de Jesus'un prim alacağı vurgulandı.