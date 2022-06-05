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6'lı masa dağıldı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iddiaları yanıtladı

6'lı masa dağıldı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iddiaları yanıtladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman, 'Masa dağıldı, kavga oldu' diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı.

Konuşma yapan Kılıçdaroğlu,  "Eğer Türkiye'nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye'de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye'de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız, 'Bize katılın' diyorum" vurgusunda bulundu.

"6 lider Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak"
6'lı masayla ilgili, "Kavga çıktı, masa dağıldı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sakın ola karamsarlığa kapılmayın. Biz güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. 6 lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye, bizim önceliğimiz demokrasi, bizim önceliğimiz kadın-erkek eşitliği, bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi. Bizim önceliklerimiz önemli ve bizler cumhuriyetin 2'nci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman, 'Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu' diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye'ye huzuru, bereketi getirecek. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz."

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