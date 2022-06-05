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Türkiye'ye F-16 tehdidi! Yunanistan kendini nimetten sayıyor

Türkiye'ye F-16 tehdidi! Yunanistan kendini nimetten sayıyor

YUNANİSTAN Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay çıkacağı konusunda 'şüpheli' olduğunu söyledi. Panagiotopoulos, "Mesele Türklerin genel davranışına bağlı" dedi.

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TÜRKİYE, savunma kapasitesini güçlendirme adımları kapsamında hava gücünü İHA ve SİHA'larla geliştiriyor. Diğer taraftan yeni savaş uçaklarının da envantere katılmasına dair ABD ile başlatılan diyalog devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı kongreye mektup göndererek Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştıklarını söylerken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Beyaz Saray ziyareti sırasında uçakların satışını engellemeye yönelik başlattığı karalama kampanyası Yunanistan tarafından sürdürülüyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Manifesto gazetesine verdiği demeçte F-16 konusunda hem şart koşmaya kalktı hem de Türkiye'yi tehdit etmeye çalıştı. Panagiotopoulos, ABD ile karşılıklı savunma iş birliğinin uzatılmasının oylanacağı parlamentoda yapılan tartışmada Türkiye'nin F-16'ları almasına giden yolun 'uzun ve belirsiz' olduğundan bahsettiğini söyledi.

"Türklerin genel davranışına bağlı"
Bu duruma işaret eden Panagiotopoulos, "ABD, S-400 nedeniyle F-35'lerin Türkiye'ye satışını kabul etmedi. F-16'ların Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanacağından şüpheliyim. Bütün meselenin Türklerin genel davranışına bağlı olacağını söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı. ABD adına konuşma çabasına girişen Panagiotopoulos, konunun ABD tarafından 'usulüne uygun olarak değerlendirileceğini' sözlerine ekledi.

"Akdeniz'de istikrarın temel direklerinden biriyiz"
Panagiotopoulos, "Yunanistan, önemli bir askeri ve enerji merkezi olarak ortaya çıktı. Şu anda önemli bir avantajımız var. Akdeniz'de istikrarın temel direklerinden biri olarak tanındığımız için ülke olarak ABD ve NATO'nun tam desteğine sahibiz" şeklindeki görüşlerini de paylaştı.

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