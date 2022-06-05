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Rafael Nadal klasiği! Roland Garros'ta 14. zafer de geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rafael Nadal klasiği! Roland Garros'ta 14. zafer de geldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu. Roland Garros'ta 14. kez şampiyon olan İspanyol raket toplamda ise 22. grand slam zaferine ulaştı.

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FRANSA'nın başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) 5 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.

İlk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal şampiyon oldu.

Fransa Açık'ta 14. şampiyon olan İspanyol raket bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.

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