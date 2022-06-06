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Sırtını ABD'ye dayanan PKK/YPG'den skandal çağrı! "Türkiye'ye saldırın" talimatı verdiler

Sırtını ABD'ye dayanan PKK/YPG'den skandal çağrı! "Türkiye'ye saldırın" talimatı verdiler

TÜRKİYE Suriye'ye yeni bir askeri operasyonun hazırlıklarını tamamlarken, sınırda hareketlilik devam ediyor. Rusya Türkiye sınırına asker yığarken, ABD'nin desteklediği ve omurgasını terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden skandal bir açıklama geldi.

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Suriye’de gerilim ve tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor. Bölgeye daha önce 3 kez askeri operasyon düzenleyerek sınır güvenliğini oluşturmaya çalışan Türkiye bölgede yeni bir operasyon hazırlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda Suriye’ye yeni bir askeri operasyon düzenleneceğini ima eden açıklamalar yaparken bölgede bulunan Rus ve ABD’den ise bu konu ile ilgili açıklamalar geldi.

PKK/PYD'den İngiliz Reuters'e skandal açıklama
Taraflar Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı olduklarını açıklarken dün ise sırtını ABD’ye dayayan terör örgütünden skandal bir açıklama geldi. Omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantıları PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden bir yetkili İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Esad'a Türkiye'ye karşı ne yapması gerektiğini emretti
Yetkili, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Suriye lideri Beşar Esad’a da Türk askerlerine karşı nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ise “tavsiye” verdi. Yetkili, Şam yönetiminin Türk savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanması önerisinde bulundu.

Esad'ın askerleriyle birlikte savaşmaya hazırız
Terörist elebaşı Mazlum Abdi, “Güçlerimiz Türkiye’ye karşı savaşmak için Suriyeli askerlerle iş birliği yapmaya hazır. Fakat şu an ek asker göndermeye gerek yok” dedi. Terörist elebaşı, “Suriye ordusunun Suriye topraklarını korumak için yapacağı en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmak” ifadesini kullandı.

Türkiye'den de bir talebi var: SİHA'ları durdurun
Suriye hükümetiyle askeri iş birliği yapmaya açık olduklarını dile getiren terörist elebaşı, “Önceliğimiz Suriye topraklarını korumak ve kimse bu durumdan bir avantaj elde etmeye çalışmamalı” dedi.

Reuters’a konuşan terörist örgütün elebaşı, “Rusya ile Türkiye’nin dışişleri bakanları arasında gerçekleşecek görüşmede gerilimin düşmesini bekliyorum fakat herhangi bir müzakerede Türkiye’nin drone kullanarak Suriye’nin kuzeyine saldırıları durdurmasını içermeli. Bu bizim en önemli talebimiz olacaktır” dedi.

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