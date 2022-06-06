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Kabine toplanıyor! 3600 ek gösterge bugün açıklanıyor, kira artışı için yeni karar

Kabine toplanıyor! 3600 ek gösterge bugün açıklanıyor, kira artışı için yeni karar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Kabine'nin gündeminde 3600 ek gösterge ile ilgili son kararın verilmesi ve kira artışlarına yapılacak düzenleme var. 

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemin en önemli başlıklarından biri memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.

Kabine toplantısının ağırlıklı gündemini ekonomi oluşturacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda ayrıca enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak.

Kira artışlarına yapılacak düzenleme yine gündemde olacak başlıklar arasında.

Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka sıcak başlığı. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.

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