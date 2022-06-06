3600 ek gösterge bugün Kabine sonrası açıklanıyor! 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak, ne kadar zam gelecek?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile '3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?', 'Ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?' soruları da cevap bulacak. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki memurları kapsayacak. Kamu görevlilerinin tamamına 500-600 gösterge verilmesi bekleniyor. Emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri de büyük oranda artacak.