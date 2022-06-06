3600 ek gösterge bugün Kabine sonrası açıklanıyor! 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak, ne kadar zam gelecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Kabine'nin gündeminde 3600 ek gösterge ile ilgili son kararın verilmesi ve kira artışlarına yapılacak düzenleme var.
3600 ek gösterge ile ilgili memur ve emeklilerin uzun süredir beklediği gün geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemin en önemli başlıklarından biri memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak. Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler de masaya yatırılacak. Kira artışlarına yapılacak düzenleme yine gündemde olacak başlıklar arasında.
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile '3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak?', 'Ek gösterge ile emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?' soruları da cevap bulacak. Düzenleme; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki memurları kapsayacak. Kamu görevlilerinin tamamına 500-600 gösterge verilmesi bekleniyor. Emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri de büyük oranda artacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 3600 ek göstergeye ilişkin bütçe çalışmasını tamamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu ek gösterge çalışması Meclis'e geliyor. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi ilgilendiren formülle hazırlandığını açıkladı.
Ek gösterge düzenlemesinin bugün yapılacak Kabine toplantısında da değerlendirilerek metne son şekli verilecek. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Beştepe'de yapılan sunuma göre 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24'ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25'i de 2200-3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor.