BIST 2.601
DOLAR 16,56
EURO 17,79
ALTIN 988,02
HABER /  DÜNYA

Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Terör örgütü PKK, Duhok'ta Peşmerge güçlerine saldırdı

Irak'ın Duhok kentinde, terör örgütü PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenlediği belirtildi.

Abone ol

Peşmerge Zerevani Komutanlığı Operasyonlar Sorumlusu Tümgeneral Salar Teymur, Duhok'un Amedi ilçesine bağlı Kani Masi nahiyesindeki PKK saldırısına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Teymur, "Bugün akşam Kani Masi nahiyesine bağlı Gamnerki dağında PKK'lılar Peşmerge güçlerinin bulunduğu noktaya saldırdı. Saldırıda roketatar ve BKC kullanıldı." dedi.

Saldırının Peşmerge güçleri tarafından püskürtüldüğünü belirten Teymur, yaralı ya da can kaybı olmadığını kaydetti.

PKK, geçen yıl 5 Haziran 2021'de de Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurmuş, saldırı sonucu 5 Peşmerge ölmüş, 7'si yaralanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de benzinin litre fiyatı ikiye katlandı Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence isyan etti
ABD'de benzinin litre fiyatı ikiye katlandı Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence isyan etti
Sergey Lavrov uçamadı: 3 ülkeden hava sahası engeli!
Sergey Lavrov uçamadı: 3 ülkeden hava sahası engeli!
Rus lider Putin'e bir ağır darbe daha! 11. generali de öldürüldü
Rus lider Putin'e bir ağır darbe daha! 11. generali de öldürüldü
Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu! İşte ölüm nedeni
Afyonkarahisar'da hakim odasında ölü bulundu! İşte ölüm nedeni
Kabine toplanıyor! 3600 ek gösterge bugün açıklanıyor, kira artışı için yeni karar
Kabine toplanıyor! 3600 ek gösterge bugün açıklanıyor, kira artışı için yeni karar
Filenin Sultanları ilk haftayı Belçika galibiyetiyle tamamladı
Filenin Sultanları ilk haftayı Belçika galibiyetiyle tamamladı
Altı ülke tehlikede! BM'den Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı geldi
Altı ülke tehlikede! BM'den Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı geldi
6'lı masa dağıldı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iddiaları yanıtladı
6'lı masa dağıldı mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu iddiaları yanıtladı
Turkey'den Türkiye'ye geçiş İngiltere'de gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı
Turkey'den Türkiye'ye geçiş İngiltere'de gündem oldu: Erdoğan dediğini yaptı
Rafael Nadal klasiği! Roland Garros'ta 14. zafer de geldi
Rafael Nadal klasiği! Roland Garros'ta 14. zafer de geldi