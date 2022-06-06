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Latif Demirci kimdir neden öldü Latif Demirci kaç yaşında öldü?

Latif Demirci kimdir neden öldü Latif Demirci kaç yaşında öldü?

Birçok tiplemeye hayat vermiş; Muhlis Bey, Arap Kadri gibi gibi unutulmaz karaktere imza atmış Latif Demirci 61 yaşında hayatını kaybetti. Evinde düşüp kafasını vuran Latif Demirci'nin hayatı ise ölümünün ardından merak edildi. İstanbul doğumlu olan Latif Demirci bir kez evlilik yaptı. Latife Tekin ile bir dönem evli olan Latif Demirci'nin bir kızı vardır. Ayrıca şarkıcı Nilüfer ile uzun bir süre sevgili olmuşlardı.

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Birçok karaktere imza atan "Press Bey", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat" ve "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeler ile hafızalara kazınan Latif Demirci 61 yaşında öldü. Evinde düşerek kafasını yere vurduğu söylenen ünlü karikatürist Latif Demirci'nin hayatı da merak konusu oldu. 61 yaşında ölen Latif Demirci'nin bilinen ağır bir hastalığı yoktur. Düşme sonucu hayatını kaybeden Latif Demirci İstanbul doğumlu. Bir kez evlilik yapan Latif Demirci'nin eski eşi Latife Demir'dir ayrıca bir kızı vardır. Şarkıcı Nilüfer ile olan aşkı ise bir dönem çok konuşulmuştu.

Latif Demirci, kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçirdi. Dün sabah ise evinde düşen Demirci, tedavi altına alındı ancak bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirci'nin eski eşi yazar Latife Tekin, ölüm haberinin ardından paylaştığı mesajında, "Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif'i kaybettim, çok üzgünüm" yazdı.

Uzun bir süre karikatürlerini yayımladığı Hürriyet gazetesi ise Demirci'nin ölüm haberini, "Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle" diyerek paylaştı.

Demirci, 2016 yılında "Ekoseli Yargıç" karikatürüyle Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almış, kariyeri boyunca Gırgır, Fırt, Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz ve Hürriyet gibi yayınlarda yer almıştı.

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